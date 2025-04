Gros coup dur pour Andrey Rublev !

Tenant du titre à Madrid, le Russe, qui avait profité du forfait de Gaël Monfils au tour précé­dent, a été sorti dès les seizièmes de finale du Masters 1000 espa­gnol par Alexander Bublik : 6–4, 0–6, 6–4, en 1h24 de jeu.

Cette élimi­na­tion préma­turée a de lourdes consé­quences pour Rublev puis­qu’il va sortir du top 15 pour la première fois depuis janvier 2020 !

Conseillé par Marat Safin, le joueur de 27 ans ne va pas mieux. Il vient de concéder sa sixième défaite sur les huit derniers matchs, et sa troi­sième défaite en quatre matchs depuis l’ar­rivée dans son équipe de son compatriote.

BIG win for Bublik 👏



He takes out the defen­ding cham­pion Rublev 6–4 0–6 6–4 !#MMOpen pic.twitter.com/YSlHMjCqWV