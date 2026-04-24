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Tsitsipas, à propos de sa nouvelle petite amie : « J’adore voir son visage dans les moments diffi­ciles que je traverse sur le court »

Par
Thomas S
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Longtemps en couple avec la joueuse espa­gnole, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas a retrouvé l’âme soeur.

Ancienne joueuse de tennis sur le circuit univer­si­taire améri­cain et depuis recon­vertie comme manne­quin et influen­ceuse, Kristen Thoms partage en effet la vie du joueur grec depuis quelques mois. 

Interrogé à son sujet, celui qui a copieu­se­ment insulté son père et coach lors de sa victoire au premier tour du Masters 1000 de Madrid a expliqué à quel point sa nouvelle petite amie pouvait l’aider, notam­ment d’un point de vue émotionnel. 

« Elle est vrai­ment adorable. J’adore voir son visage dans les moments diffi­ciles que je traverse sur le court. C’est la personne vers qui je me tourne toujours quand les choses se compliquent pendant un match. Elle est là pour moi depuis très long­temps. Elle connaît le tennis, elle comprend la psycho­logie de ce sport et c’est ce qui la rend spéciale. »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 15:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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