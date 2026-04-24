Longtemps en couple avec la joueuse espa­gnole, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas a retrouvé l’âme soeur.

Ancienne joueuse de tennis sur le circuit univer­si­taire améri­cain et depuis recon­vertie comme manne­quin et influen­ceuse, Kristen Thoms partage en effet la vie du joueur grec depuis quelques mois.

Interrogé à son sujet, celui qui a copieu­se­ment insulté son père et coach lors de sa victoire au premier tour du Masters 1000 de Madrid a expliqué à quel point sa nouvelle petite amie pouvait l’aider, notam­ment d’un point de vue émotionnel.

🇬🇷 Stefanos Tsitsipas on his girl­friend and trai­ning process in Madrid.https://t.co/6zcAYD5MIz pic.twitter.com/mmmwBsuoPO — BB Tennis (@BBTennis_tv) April 23, 2026

« Elle est vrai­ment adorable. J’adore voir son visage dans les moments diffi­ciles que je traverse sur le court. C’est la personne vers qui je me tourne toujours quand les choses se compliquent pendant un match. Elle est là pour moi depuis très long­temps. Elle connaît le tennis, elle comprend la psycho­logie de ce sport et c’est ce qui la rend spéciale. »