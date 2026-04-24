Longtemps en couple avec la joueuse espagnole, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas a retrouvé l’âme soeur.
Ancienne joueuse de tennis sur le circuit universitaire américain et depuis reconvertie comme mannequin et influenceuse, Kristen Thoms partage en effet la vie du joueur grec depuis quelques mois.
Interrogé à son sujet, celui qui a copieusement insulté son père et coach lors de sa victoire au premier tour du Masters 1000 de Madrid a expliqué à quel point sa nouvelle petite amie pouvait l’aider, notamment d’un point de vue émotionnel.
🇬🇷 Stefanos Tsitsipas on his girlfriend and training process in Madrid.https://t.co/6zcAYD5MIz pic.twitter.com/mmmwBsuoPO— BB Tennis (@BBTennis_tv) April 23, 2026
« Elle est vraiment adorable. J’adore voir son visage dans les moments difficiles que je traverse sur le court. C’est la personne vers qui je me tourne toujours quand les choses se compliquent pendant un match. Elle est là pour moi depuis très longtemps. Elle connaît le tennis, elle comprend la psychologie de ce sport et c’est ce qui la rend spéciale. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 15:19