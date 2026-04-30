Éliminé en huitièmes de finale du simple par le tenant du titre Casper Ruud, malgré deux balles de match en sa faveur, Stefanos Tsitsipas était encore en lice en double aux côtés de l’Italien Luciano Darderi (22e mondial).
Mais c’est surtout pour une séquence que le Grec a fait parler de lui : il violemment touché le Français Manuel Guinard, positionné au filet, visiblement à la tête.
Resté au sol plusieurs secondes, le Français s’est finalement relevé, le t‑shirt maculé de terre, avant de venir taper dans la main de Tsitsipas… Avec le sourire.
Everyone was fine https://t.co/bOZu34Uotn pic.twitter.com/bizxeiuicl— TennisNews (@TennisMediaHype) April 29, 2026
Sans rancune !
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 09:58