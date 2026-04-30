Éliminé en huitièmes de finale du simple par le tenant du titre Casper Ruud, malgré deux balles de match en sa faveur, Stefanos Tsitsipas était encore en lice en double aux côtés de l’Italien Luciano Darderi (22e mondial).

Mais c’est surtout pour une séquence que le Grec a fait parler de lui : il violem­ment touché le Français Manuel Guinard, posi­tionné au filet, visi­ble­ment à la tête.

Resté au sol plusieurs secondes, le Français s’est fina­le­ment relevé, le t‑shirt maculé de terre, avant de venir taper dans la main de Tsitsipas… Avec le sourire.

Sans rancune !