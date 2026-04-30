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Tsitsipas allume un joueur fran­çais au filet, ce dernier reste au sol !

Par
Baptiste Mulatier
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Éliminé en huitièmes de finale du simple par le tenant du titre Casper Ruud, malgré deux balles de match en sa faveur, Stefanos Tsitsipas était encore en lice en double aux côtés de l’Italien Luciano Darderi (22e mondial).

Mais c’est surtout pour une séquence que le Grec a fait parler de lui : il violem­ment touché le Français Manuel Guinard, posi­tionné au filet, visi­ble­ment à la tête.

Resté au sol plusieurs secondes, le Français s’est fina­le­ment relevé, le t‑shirt maculé de terre, avant de venir taper dans la main de Tsitsipas… Avec le sourire. 

Sans rancune !

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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