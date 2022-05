Vainqueur 6–3, 6–4 de Lucas Pouille pour son retour à la Caga Magica (complexe où se déroule le Masters 1000 de Madrid), Stefanos Tsitsipas « le philo­sophe » était appa­rem­ment très satis­fait de sa performance.

« C’était de la bonne magie, une bonne quan­tité de pous­sière magique. Un super début de tournoi », a déclaré Tsitsipas qui devient le premier joueur à remporter 25 victoires cette année. Il porte aussi son total à 31 succès pour 6 défaites sur terre battue depuis début 2021, avec trois titres en cinq finales. « Je ne pense pas vrai­ment à ce genre de choses, pour être honnête avec vous. J’ai bien joué sur cette surface mais chaque jour est un défi diffé­rent. Tout le monde veut gagner et jouer du mieux possible contre moi, alors je vais juste essayer de jouer de manière cohé­rente autant que possible. »

Le numéro 5 mondial affronte Grigor Dimitrov, tombeur de Diego Schwartzman (6–0, 6–3) ce jeudi en fin d’après‐midi.