Bousculé pendant près de 2h30 par un excellent Dominic Thiem, ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas, après avoir rendu un très bel hommage à son adver­saire lors de la poignée de main, a tenu à insister lors de son inter­view sur le court sur la qualité du duel entre deux joueurs au revers à une main.

« C’était très physique et je pense que nous avons tous les deux donné le meilleur de nous‐mêmes. Je suis en quelque sorte heureux que nous ayons pu montrer ce genre de tennis… Aujourd’hui (samedi), nous avons montré l’in­ten­sité que deux joueurs qui jouent avec un revers à une main peuvent apporter au tennis. Je suis content d’avoir gagné. Les choses n’ont pas été faciles à la fin, mais j’ai continué à me battre. J’avais confiance en mon tennis et je savais que j’al­lais pouvoir me battre petit à petit. Ma confiance s’est mani­festée dans le deuxième set où j’ai très bien servi et où j’ai commencé à trouver mon rythme sur les retours. Le troi­sième set n’a été qu’un combat pur et dur. Ce n’est pas quel­qu’un qui va aban­donner et il déteste vous donner le moindre point gratuit. »