Vainqueur en trois sets du 90e joueur mondial, Patrick Kypson (3−6, 7–6, 7–6), Stefanos Tsitsipas, qui propose de temps en temps des cours de philo­so­phie sur son compte Twitter, a décidé de changer de ton lors de la rencontre et surtout de s’en prendre à son père qui fait office de coach.

Oh wow, Stefanos Tsitsipas lite­rally abused his father during yesterday’s match.



« Bastard, you piece of shit, Go fuck your­self, imbe­cile, Fuck off, idiot, Stupid »



😬 pic.twitter.com/UhgLcFbkqj — SK (@Djoko_UTD) April 24, 2026

Comme le rapporte notre confrère José Moron, il semble que Stefanos ait choisi le thème des insultes, c’est telle­ment inac­cep­table que cela en dit long sur leur relation.

En medio del partido, hoy, Tsitsipas le profirió varios insultos ¿a su padre ? durante uno de los descansos.



🗣️ “¡Gilipollas!”



🗣️ “¡Vete a la mierda”



🗣️ “¡Que te jodan!”



🗣️ “¡Bastardo!”



Por qué será que ni me sorprende. https://t.co/kq3u7t1wqC pic.twitter.com/0r7jG5c4te — José Morón (@jmgmoron) April 23, 2026

« Enculé ! Va te faire foutre. Va te faire enculer ! Salaud ! »

La gran­deur d’âme de Stefanos, aujourd’hui 80e mondial, est admi­rable, on ne lui souhaite fina­le­ment pas grand chose face à Alexander Bublik qui lui aussi dépasse les bornes régu­liè­re­ment et dont l’af­faire avec son père n’est pas plus clean.