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Tsitsipas gagne enfin mais insulte copieu­se­ment son père : « Va te faire foutre »

Par
Jean Muller
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Vainqueur en trois sets du 90e joueur mondial, Patrick Kypson (3−6, 7–6, 7–6), Stefanos Tsitsipas, qui propose de temps en temps des cours de philo­so­phie sur son compte Twitter, a décidé de changer de ton lors de la rencontre et surtout de s’en prendre à son père qui fait office de coach.

Comme le rapporte notre confrère José Moron, il semble que Stefanos ait choisi le thème des insultes, c’est telle­ment inac­cep­table que cela en dit long sur leur relation.

« Enculé ! Va te faire foutre. Va te faire enculer ! Salaud ! »

La gran­deur d’âme de Stefanos, aujourd’hui 80e mondial, est admi­rable, on ne lui souhaite fina­le­ment pas grand chose face à Alexander Bublik qui lui aussi dépasse les bornes régu­liè­re­ment et dont l’af­faire avec son père n’est pas plus clean.

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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