Vainqueur en trois sets du terrible 90ème joueur mondial Patrick Kypson (3−6, 7–6, 7–6), Stefanos Tsitsipas qui propose de temps en temps des « cours » de philo­so­phie sur son compte Twitter avait décidé de changer de ton lors de son match et surtout de s’en prendre à son père qui fait office de coach.

Oh wow, Stefanos Tsitsipas lite­rally abused his father during yesterday’s match.



« Bastard, you piece of shit, Go fuck your­self, imbe­cile, Fuck off, idiot, Stupid »



😬 pic.twitter.com/UhgLcFbkqj — SK (@Djoko_UTD) April 24, 2026

Comme le rapporte notre confrère José Moron, il semble que Stefanos ait choisi le thème des insultes, c’est telle­ment inac­cep­table que cela en dit long sur leur relation.

En medio del partido, hoy, Tsitsipas le profirió varios insultos ¿a su padre ? durante uno de los descansos.



🗣️ “¡Gilipollas!”



🗣️ “¡Vete a la mierda”



🗣️ “¡Que te jodan!”



🗣️ “¡Bastardo!”



Por qué será que ni me sorprende. https://t.co/kq3u7t1wqC pic.twitter.com/0r7jG5c4te — José Morón (@jmgmoron) April 23, 2026

« Enculé ! »

« Va te faire foutre »

« Va te faire enculer ! »

« Salaud ! »

La gran­deur d’âme de Stefanos, aujourd’hui 80ème mondial est admi­rable, on lui souhaite fina­le­ment « rien du tout » face à Alexander Bublik qui lui aussi dépasse les bornes régu­liè­re­ment et dont l’af­faire avec son père n’est pas plus clean.