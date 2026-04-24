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Tsitsipas gagne enfin mais insulte copieu­se­ment son père : « Va te faire foutre, va te faire enc.… », la classe…

Par
Laurent Trupiano
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Vainqueur en trois sets du terrible 90ème joueur mondial Patrick Kypson (3−6, 7–6, 7–6), Stefanos Tsitsipas qui propose de temps en temps des « cours » de philo­so­phie sur son compte Twitter avait décidé de changer de ton lors de son match et surtout de s’en prendre à son père qui fait office de coach. 

Comme le rapporte notre confrère José Moron, il semble que Stefanos ait choisi le thème des insultes, c’est telle­ment inac­cep­table que cela en dit long sur leur relation.

« Enculé ! »

« Va te faire foutre »

« Va te faire enculer ! »

« Salaud ! »

La gran­deur d’âme de Stefanos, aujourd’hui 80ème mondial est admi­rable, on lui souhaite fina­le­ment « rien du tout » face à Alexander Bublik qui lui aussi dépasse les bornes régu­liè­re­ment et dont l’af­faire avec son père n’est pas plus clean. 

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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