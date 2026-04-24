Vainqueur en trois sets du terrible 90ème joueur mondial Patrick Kypson (3−6, 7–6, 7–6), Stefanos Tsitsipas qui propose de temps en temps des « cours » de philosophie sur son compte Twitter avait décidé de changer de ton lors de son match et surtout de s’en prendre à son père qui fait office de coach.
Oh wow, Stefanos Tsitsipas literally abused his father during yesterday’s match.— SK (@Djoko_UTD) April 24, 2026
« Bastard, you piece of shit, Go fuck yourself, imbecile, Fuck off, idiot, Stupid »
😬 pic.twitter.com/UhgLcFbkqj
Comme le rapporte notre confrère José Moron, il semble que Stefanos ait choisi le thème des insultes, c’est tellement inacceptable que cela en dit long sur leur relation.
En medio del partido, hoy, Tsitsipas le profirió varios insultos ¿a su padre ? durante uno de los descansos.— José Morón (@jmgmoron) April 23, 2026
🗣️ “¡Gilipollas!”
🗣️ “¡Vete a la mierda”
🗣️ “¡Que te jodan!”
🗣️ “¡Bastardo!”
Por qué será que ni me sorprende. https://t.co/kq3u7t1wqC pic.twitter.com/0r7jG5c4te
« Enculé ! »
« Va te faire foutre »
« Va te faire enculer ! »
« Salaud ! »
La grandeur d’âme de Stefanos, aujourd’hui 80ème mondial est admirable, on lui souhaite finalement « rien du tout » face à Alexander Bublik qui lui aussi dépasse les bornes régulièrement et dont l’affaire avec son père n’est pas plus clean.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 08:10