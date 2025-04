Depuis Madrid où il va affronter Jan‐Lennard Struff pour son entrée en lice au deuxième tour, Stefanos Tsitsipas a accordé une inter­view au journal El País dans laquelle il explique ce qui serait une carrière réussie pour lui.

« Pour moi, le succès serait de laisser une empreinte posi­tive dans le tennis. Pas néces­sai­re­ment de tout gagner ou de remporter de grands tour­nois ; bien sûr que j’ai­me­rais le faire, je donne­rais tout pour gagner des Grands Chelems et je vais conti­nuer à me sacri­fier pour en gagner un, mais je veux être connu comme quel­qu’un qui a fait quelque chose de bien pour notre sport et qui a inspiré les enfants, qui leur a donné envie de jouer. Je veux que les gens pensent que j’ai contribué d’une manière ou d’une autre au sport que j’ai choisi. »