Fort de sa victoire sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo malgré une récente et nouvelle défaite face à Carlos Alcaraz à Barcelone, Stefanos Tsitsipas a évoqué, lors de la journée des médias à Madrid, les condi­tions très parti­cu­lières du tournoi étant donné qu’il est situé en légère alti­tude (environ 650 mètres au dessus du niveau de la mer).

« Je n’ai rien fait de parti­cu­lier pour m’adapter ici. Je me suis juste entraîné norma­le­ment, je suis arrivé un peu plus tôt. C’est diffé­rent du tennis sur terre battue. On n’a pas vrai­ment l’im­pres­sion d’être dans un tournoi sur terre battue, parce qu’on est plus confronté à l’al­ti­tude qu’à la terre battue elle‐même. C’est donc le défi ultime que vous devez travailler. Les coups sont diffé­rents. C’est beau­coup plus diffi­cile d’ou­vrir le court car vous avez affaire à des balles plus hautes et plus lourdes. Il s’agit plus d’es­sayer de mettre la balle dans le court que de jouer profon­deur et avec beau­coup de précision. »