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Tsitsipas : « Quand j’ai atteint la finale de Roland‐Garros, j’étais un monstre physique. Aujourd’hui, je n’ai plus peur de ne pas être suffi­sam­ment en forme à cause de mon dos »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas retrouve quelques couleurs à Madrid où il vient d’en­chaîner trois victoires pour se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 espagnol. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, le Grec a fait le point sur son état physique et mental. 

« Quand j’ai atteint la finale de Roland‐Garros (en 2021), j’étais un monstre physique. Je me sentais extrê­me­ment fort. Mais quand j’étais blessé l’an passé, j’ai perdu la passion et l’amour du jeu. Je venais sur le court, j’es­sayais, mais c’est frus­trant d’avoir tout le temps mal. Ça n’aide pas à aimer le jeu. Aujourd’hui, je n’ai plus peur de ne pas être suffi­sam­ment en forme à cause de mon dos. Avant, ça occu­pait mon esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le soir, au moment de me coucher, je ne savais pas si le lende­main matin, je me senti­rais bien. Vivre avec cette incer­ti­tude perma­nente au quoti­dien rend tout plus difficile. »

A noter que Tsitsipas affron­tera le tenant du titre Casper Ruud ce mardi à Madrid. 

Publié le mardi 28 avril 2026 à 10:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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