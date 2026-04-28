Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas retrouve quelques couleurs à Madrid où il vient d’en­chaîner trois victoires pour se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 espagnol.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le Grec a fait le point sur son état physique et mental.

« Quand j’ai atteint la finale de Roland‐Garros (en 2021), j’étais un monstre physique. Je me sentais extrê­me­ment fort. Mais quand j’étais blessé l’an passé, j’ai perdu la passion et l’amour du jeu. Je venais sur le court, j’es­sayais, mais c’est frus­trant d’avoir tout le temps mal. Ça n’aide pas à aimer le jeu. Aujourd’hui, je n’ai plus peur de ne pas être suffi­sam­ment en forme à cause de mon dos. Avant, ça occu­pait mon esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le soir, au moment de me coucher, je ne savais pas si le lende­main matin, je me senti­rais bien. Vivre avec cette incer­ti­tude perma­nente au quoti­dien rend tout plus difficile. »

A noter que Tsitsipas affron­tera le tenant du titre Casper Ruud ce mardi à Madrid.