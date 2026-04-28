Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas retrouve quelques couleurs à Madrid où il vient d’enchaîner trois victoires pour se qualifier en huitièmes de finale du Masters 1000 espagnol.
Dans des propos relayés par L’Equipe, le Grec a fait le point sur son état physique et mental.
« Quand j’ai atteint la finale de Roland‐Garros (en 2021), j’étais un monstre physique. Je me sentais extrêmement fort. Mais quand j’étais blessé l’an passé, j’ai perdu la passion et l’amour du jeu. Je venais sur le court, j’essayais, mais c’est frustrant d’avoir tout le temps mal. Ça n’aide pas à aimer le jeu. Aujourd’hui, je n’ai plus peur de ne pas être suffisamment en forme à cause de mon dos. Avant, ça occupait mon esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le soir, au moment de me coucher, je ne savais pas si le lendemain matin, je me sentirais bien. Vivre avec cette incertitude permanente au quotidien rend tout plus difficile. »
A noter que Tsitsipas affrontera le tenant du titre Casper Ruud ce mardi à Madrid.
Publié le mardi 28 avril 2026 à 10:16