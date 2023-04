De passage en confé­rence de presse ce mardi à quelques heures du début du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas, deux jours après sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Barcelone (sa quatrième en autant de confron­ta­tions face à l’Espagnol), a évoqué son état d’es­prit par rapport à un adver­saire qu’il n’ar­rive pas encore à maîtriser.

« C’est un long tournoi, un long chemin pour y arriver. Nous y parti­ci­pe­rons pendant deux semaines, il y a donc encore beau­coup de chemin à parcourir. Ce que je peux dire, c’est que je vais travailler dur pour être prêt, je dois m’en­traîner et améliorer les choses, c’est la seule façon de changer ce qui s’est passé jusqu’à présent. Je ne vois pas d’autre solu­tion pour battre un joueur qui me pose autant de problèmes. Dans le cas d’Alcaraz, c’est quel­qu’un qui travaille très dur, qui a une grande souplesse et une grande rapi­dité, qui a un enthou­siasme pour le sport qui est diffi­cile à trouver. Pour en arriver là, il faut passer de nombreuses heures sur le terrain, dans la salle de sport et aussi dans ma chambre à analyser ce que j’ai fait de mal dans les duels précédents. »