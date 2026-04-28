Invité à se prononcer sur Rafael Jodar, révé­la­tion de ces dernières semaines et qualifié en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas, comme la plupart de ses collègues, s’est dit impres­sionné par le niveau de jeu de la pépite espa­gnole, qu’il compare même à Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.

« C’est un joueur très talen­tueux. Je vais le suivre de près à partir de main­te­nant. Son style est diffé­rent de celui de Carlos Alcaraz, car il est un peu plus grand. Il me fait un peu penser à un mélange entre Zverev et Carlos. Il a un bon service, avec plus de portée que Carlos grâce à sa taille. Son avenir s’an­nonce inté­res­sant s’il conserve la même atti­tude et ne perd pas la tête en cours de route ; il obtiendra alors d’ex­cel­lents résul­tats au cours de sa carrière. »