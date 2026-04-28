Accueil ATP ATP - Madrid

Tsitsipas sur celui dont tout le monde parle sur le circuit : « Il me fait un peu penser à un mélange entre Alcaraz et Zverev »

Par
Thomas S
-
0
Miami 2026 - USA - 21/03/2026

Invité à se prononcer sur Rafael Jodar, révé­la­tion de ces dernières semaines et qualifié en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas, comme la plupart de ses collègues, s’est dit impres­sionné par le niveau de jeu de la pépite espa­gnole, qu’il compare même à Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. 

« C’est un joueur très talen­tueux. Je vais le suivre de près à partir de main­te­nant. Son style est diffé­rent de celui de Carlos Alcaraz, car il est un peu plus grand. Il me fait un peu penser à un mélange entre Zverev et Carlos. Il a un bon service, avec plus de portée que Carlos grâce à sa taille. Son avenir s’an­nonce inté­res­sant s’il conserve la même atti­tude et ne perd pas la tête en cours de route ; il obtiendra alors d’ex­cel­lents résul­tats au cours de sa carrière. »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 15:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥