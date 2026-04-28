Invité à se prononcer sur Rafael Jodar, révélation de ces dernières semaines et qualifié en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas, comme la plupart de ses collègues, s’est dit impressionné par le niveau de jeu de la pépite espagnole, qu’il compare même à Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.
« C’est un joueur très talentueux. Je vais le suivre de près à partir de maintenant. Son style est différent de celui de Carlos Alcaraz, car il est un peu plus grand. Il me fait un peu penser à un mélange entre Zverev et Carlos. Il a un bon service, avec plus de portée que Carlos grâce à sa taille. Son avenir s’annonce intéressant s’il conserve la même attitude et ne perd pas la tête en cours de route ; il obtiendra alors d’excellents résultats au cours de sa carrière. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 15:51