Fidèle à son tempé­ra­ment et sa philo­so­phie, Rafael Nadal a tenu à calmer le jeu en confé­rence de presse à l’issue de sa belle victoire face à Alex De Minaur, ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

« Nous sommes excités, mais la réalité est que ce n’est qu’un match. Dans deux jours, nous recom­men­çons et mon énergie et ma confiance se remplissent petit à petit, mais aujourd’hui (samedi), je suis encore loin de pouvoir aspirer à faire quelque chose de grand. Je pense que c’est un pas en avant impor­tant, qu’avec de petits pas on construit de grandes choses, mais malheu­reu­se­ment la réalité est diffé­rente. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas enthou­siaste et que je n’ai pas d’es­poir pour l’avenir. Si ce n’était pas le cas, je ne serais pas ici. Si je suis ici, c’est parce que j’es­père toujours que les choses vont s’amé­liorer et parce que je suis toujours enthou­siaste et motivé pour jouer au tennis. »