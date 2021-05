L’expérimenté espa­gnol de 37 ans, Fernando Verdasco, va disputer son 3ème match de la saison ce lundi à Madrid contre Cristian Garin. Vacciné il y a peu de temps, il s’agace de devoir subir le même trai­te­ment que les autres joueurs.

« J’ai les anti­corps mais je dois encore être dans la bulle et faire un test PCR tous les trois jours. À quoi ça sert ? Moi et les autres joueurs ne devrions pas avoir le mêmes restric­tions », s’est énervé Fernando Verdasco dans le média espa­gnol AS.

Pour rappel, il n’avait pas pu disputer Roland‐Garros en octobre 2020 après un test positif. Problème, il avait été testé négatif trois fois de suite à son retour en Espagne. Si les règles sont les règles, Fernando s’en exas­père régulièrement.