Le rachat du Masters 1000 de Madrid IMG a changé pas mal de choses, notam­ment au niveau des invi­ta­tions. Les joueurs sous contrat avec le groupe de mana­ge­ment sportif en ont profité, aux dépends des Espagnols. Fernando Verdasco, Pablo Andujar ou Carlos Taberner ont exprimé leur mécon­ten­te­ment à travers un communiqué.

« Nous trou­vons surpre­nant, ainsi que très frus­trant, que le plus grand événe­ment de tennis en Espagne montre si peu (ou pas) de soutien envers les joueurs de tennis espa­gnols avec les invi­ta­tions accor­dées, en parti­cu­lier pour les tableaux prin­ci­paux (…) Leurs inté­rêts commer­ciaux priment sur le sport espa­gnol et s’écartent complè­te­ment de la trajec­toire suivie les années précé­dentes (…) Si l’on consi­dère n’im­porte quel autre tournoi de la même caté­gorie, le soutien apporté aux joueurs locaux est immen­sé­ment plus impor­tant. Sans aller plus loin, le tournoi de Rome, qui a lieu la semaine après Madrid, a déjà annoncé ses cinq premières invi­ta­tions et toutes sont pour des joueurs italiens », s’agacent les joueurs espagnols.

Il est diffi­cile de ne pas défendre Verdasco quand on sait par exemple que Lucas Pouille (155) a reçu une invi­ta­tion alors même que son agent est aussi…le patron du tournoi.