Tombeur de Maxime Cressy (6–7[3], 6–3, 7–6[4] en 2h30 de jeu) au 1er tour du Masters 1000 de Madrid, Stan Wawrinka était parti­cu­liè­re­ment satis­fait d’avoir battu le spécia­liste du service‐volée dans les condi­tions rapides de la capi­tale espagnole.

« Je suis super content, je m’at­ten­dais à un match très diffi­cile. C’est la première fois que je joue contre lui, c’est un joueur qui met beau­coup de pres­sion, surtout dans des condi­tions rapides. Ce n’est pas facile de contrôler le jeu, il n’y a presque pas de rallyes. J’ai gardé mon calme et j’ai essayé d’être le plus agressif possible sur mon service. C’est génial de gagner cette bataille », s’est réjoui le Lausannois qui va défier Andrey Rublev au 2e tour.