Horacio Zeballos vient de rentrer dans l’his­toire du tennis et du sport argentin. En rempor­tant le 17e trophée de sa carrière en doubles, sur le Masters 1000 de Madrid aux côtés de Marcel Granollers face à la redou­table paire Metkic/Pavic (1–6, 6–3, 10–8), l’Argentin de 36 ans a dépassé le grand Guillermo Vilas et ses 16 titres dans cette spécialité.

Forcément ému, l’ac­tuel 7e joueur mondial en doubles s’est exprimé à la suite de ce sacre et de ce record battu : « C’est un privi­lège et un honneur de battre le plus grand de tous. Le double n’était pas sa spécia­lité, mais il a remporté un grand nombre de tournois. »