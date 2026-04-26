Parmi les joueurs suscep­tibles de tirer profit du forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), Alexander Zverev figure en bonne position.

Propulsé tête de série n°2 en l’absence du double tenant du titre, l’Allemand évitera Jannik Sinner au moins jusqu’à une éven­tuelle finale. Un avan­tage sur le papier, que le numéro 3 mondial a toute­fois rela­ti­visé au moment d’évoquer l’absence de l’Espagnol.

« C’est triste, triste pour le tennis. Mais comme il l’a dit lui‐même, il est encore très jeune et a une longue carrière devant lui, donc cela doit être sa prio­rité. Ce n’est jamais bon quand les meilleurs joueurs manquent de grands tour­nois. Nous avons besoin de lui, le tennis est plus passion­nant quand il joue. On dit parfois que les joueurs sont contents quand d’autres sont absents, mais ce n’est pas vrai. J’ai moi‐même été dans cette situa­tion, blessé et inca­pable de disputer de grands tour­nois, ce n’est pas agréable. Je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment. Si ce forfait améliore mes chances à Roland‐Garros ? Oui, mais ce n’est pas la bonne façon de voir les choses. Pour remporter un Grand Chelem, il faut battre les meilleurs du monde. Ces derniers mois, Jannik Sinner a été le meilleur joueur et l’est toujours, c’est donc lui le grand favori. Mais je ne souhaite l’absence de personne. Je jouerai de la même manière et j’essaierai de gagner, mais c’est mieux quand tout le monde est là », a déclaré l’Allemand dans des propos relayés par Tennis365.

En atten­dant, Zverev pour­suit sa route au Masters 1000 de Madrid, où il affron­tera le Français Terence Atmane (47e mondial) au troi­sième tour. L’Allemand s’est qualifié après sa victoire contre Mariano Navone (6−1, 3–6, 6–3).