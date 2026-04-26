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Zverev à un jour­na­liste après le forfait d’Alcaraz pour Roland‐Garros : « Ce n’est pas la bonne façon de voir les choses »

Par
Baptiste Mulatier
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Parmi les joueurs suscep­tibles de tirer profit du forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), Alexander Zverev figure en bonne position. 

Propulsé tête de série n°2 en l’absence du double tenant du titre, l’Allemand évitera Jannik Sinner au moins jusqu’à une éven­tuelle finale. Un avan­tage sur le papier, que le numéro 3 mondial a toute­fois rela­ti­visé au moment d’évoquer l’absence de l’Espagnol.

« C’est triste, triste pour le tennis. Mais comme il l’a dit lui‐même, il est encore très jeune et a une longue carrière devant lui, donc cela doit être sa prio­rité. Ce n’est jamais bon quand les meilleurs joueurs manquent de grands tour­nois. Nous avons besoin de lui, le tennis est plus passion­nant quand il joue. On dit parfois que les joueurs sont contents quand d’autres sont absents, mais ce n’est pas vrai. J’ai moi‐même été dans cette situa­tion, blessé et inca­pable de disputer de grands tour­nois, ce n’est pas agréable. Je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment. Si ce forfait améliore mes chances à Roland‐Garros ? Oui, mais ce n’est pas la bonne façon de voir les choses. Pour remporter un Grand Chelem, il faut battre les meilleurs du monde. Ces derniers mois, Jannik Sinner a été le meilleur joueur et l’est toujours, c’est donc lui le grand favori. Mais je ne souhaite l’absence de personne. Je jouerai de la même manière et j’essaierai de gagner, mais c’est mieux quand tout le monde est là », a déclaré l’Allemand dans des propos relayés par Tennis365.

En atten­dant, Zverev pour­suit sa route au Masters 1000 de Madrid, où il affron­tera le Français Terence Atmane (47e mondial) au troi­sième tour. L’Allemand s’est qualifié après sa victoire contre Mariano Navone (6−1, 3–6, 6–3).

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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