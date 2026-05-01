S’il avait remporté ses deux premiers duels face à Flavio Cobolli en 2025, Alexander Zverev avait été battu par l’Italien (6−3, 6–3) en demi‐finales à Munich il y a moins de deux semaines.

L’Allemand a remis les pendules à l’heure face au 13e joueur mondial en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid : 6–1, 6–4, en 1h32 de jeu.

« Je pense que l’une des clés de cette victoire, c’est que j’ai essayé de jouer un peu plus vite dès la première balle, j’ai essayé d’être un joueur beau­coup plus agressif que je ne l’étais il y a quelques semaines à Munich, où nous nous sommes affrontés en demi‐finales. J’ai cherché à ne pas trop prolonger les échanges, une leçon que j’ai apprise et que j’ai heureu­se­ment réussi à mettre en pratique », s’est réjoui le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour tenter de se quali­fier en finale, Zverev va désor­mais affronter la sensa­tion belge Alexander Blockx (69e mondial).