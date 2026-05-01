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Zverev, après avoir pris sa revanche : « C’est la leçon que j’ai apprise »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il avait remporté ses deux premiers duels face à Flavio Cobolli en 2025, Alexander Zverev avait été battu par l’Italien (6−3, 6–3) en demi‐finales à Munich il y a moins de deux semaines. 

L’Allemand a remis les pendules à l’heure face au 13e joueur mondial en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid : 6–1, 6–4, en 1h32 de jeu. 

« Je pense que l’une des clés de cette victoire, c’est que j’ai essayé de jouer un peu plus vite dès la première balle, j’ai essayé d’être un joueur beau­coup plus agressif que je ne l’étais il y a quelques semaines à Munich, où nous nous sommes affrontés en demi‐finales. J’ai cherché à ne pas trop prolonger les échanges, une leçon que j’ai apprise et que j’ai heureu­se­ment réussi à mettre en pratique », s’est réjoui le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour tenter de se quali­fier en finale, Zverev va désor­mais affronter la sensa­tion belge Alexander Blockx (69e mondial). 

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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