S’il avait remporté ses deux premiers duels face à Flavio Cobolli en 2025, Alexander Zverev avait été battu par l’Italien (6−3, 6–3) en demi‐finales à Munich il y a moins de deux semaines.
L’Allemand a remis les pendules à l’heure face au 13e joueur mondial en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid : 6–1, 6–4, en 1h32 de jeu.
« Je pense que l’une des clés de cette victoire, c’est que j’ai essayé de jouer un peu plus vite dès la première balle, j’ai essayé d’être un joueur beaucoup plus agressif que je ne l’étais il y a quelques semaines à Munich, où nous nous sommes affrontés en demi‐finales. J’ai cherché à ne pas trop prolonger les échanges, une leçon que j’ai apprise et que j’ai heureusement réussi à mettre en pratique », s’est réjoui le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Pour tenter de se qualifier en finale, Zverev va désormais affronter la sensation belge Alexander Blockx (69e mondial).
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 14:55