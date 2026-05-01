S’il y a bien une chose qu’on peut difficilement reprocher à Alexander Zverev, c’est sa constance.
Le numéro 3 mondial a parfaitement tenu son rang ce vendredi en dominant la révélation belge Alexander Blockx (69e) pour se hisser en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–5).
L’Allemand y retrouvera Jannik Sinner, qui reste sur huit victoires consécutives face à lui, notamment lors des quatre derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo).
📊 Pour la première fois depuis la création de l’ATP Tour (1990), deux joueurs vont s’affronter lors de 5 Masters 1000 consécutifs :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 1, 2026
🇫🇷 Paris (1÷2) : Sinner 🇮🇹 b. Zverev 🇩🇪
🇺🇸 Indian Wells (1÷2) : Sinner 🇮🇹 b. Zverev 🇩🇪
🇺🇸 Miami (1÷2) : Sinner 🇮🇹 b. Zverev 🇩🇪
🇲🇨 Monte‐Carlo (1÷2)… pic.twitter.com/qjkMkRGoYR
Interrogé sur le court après sa victoire, Zverev s’est projeté sur ce nouveau duel face au numéro 1 mondial, actuellement sur une série impressionnante de 22 succès d’affilée.
Intervieweur : « Sinner vise un cinquième titre consécutif en Masters 1000. Penses‐tu qu’il subira davantage de pression pour remporter ce tournoi ? »
Zverev : « Je ne sais pas. Je ne pense pas, car quand on est numéro 1 mondial, on subit de la pression chaque semaine. Je pense qu’il y est habitué. Il est plutôt détendu à ce sujet. Je pense qu’il profite simplement du tennis en ce moment. Je pense que le tennis lui vient très facilement en ce moment, vu la façon dont il joue. Peut‐être que dimanche, j’arriverai à lui compliquer un peu la tâche. »
Intervieweur : « Vous l’avez déjà battu quatre fois. »
Zverev : « Oui mais j’ai perdu nos huit dernières confrontations (rires). C’est sans aucun doute le meilleur joueur du monde. Je vais simplement essayer de lui livrer un combat acharné. »
Zverev on facing Jannik Sinner next in the Madrid final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2026
“He’s going for 5 in a row. Do you think there will be more pressure on him to win this?”
Zverev : “I don’t know. I don’t think so because if you’re world #1 you have pressure every single week. I think he’s used to it.… pic.twitter.com/7vlLDPFC1h
Rendez‐vous dimanche pour un quinzième affrontement entre Sinner et Zverev (9−4 en faveur de l’Italien pour l’instant).
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 22:18