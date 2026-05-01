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Zverev, après avoir rejoint Sinner en finale : « Je l’ai battu quatre fois, c’est vrai… Mais j’ai perdu nos huit derniers duels ! »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il y a bien une chose qu’on peut diffi­ci­le­ment repro­cher à Alexander Zverev, c’est sa constance.

Le numéro 3 mondial a parfai­te­ment tenu son rang ce vendredi en domi­nant la révé­la­tion belge Alexander Blockx (69e) pour se hisser en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–5).

L’Allemand y retrou­vera Jannik Sinner, qui reste sur huit victoires consé­cu­tives face à lui, notam­ment lors des quatre derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo).

Interrogé sur le court après sa victoire, Zverev s’est projeté sur ce nouveau duel face au numéro 1 mondial, actuel­le­ment sur une série impres­sion­nante de 22 succès d’affilée.

Intervieweur : « Sinner vise un cinquième titre consé­cutif en Masters 1000. Penses‐tu qu’il subira davan­tage de pres­sion pour remporter ce tournoi ? »
Zverev : « Je ne sais pas. Je ne pense pas, car quand on est numéro 1 mondial, on subit de la pres­sion chaque semaine. Je pense qu’il y est habitué. Il est plutôt détendu à ce sujet. Je pense qu’il profite simple­ment du tennis en ce moment. Je pense que le tennis lui vient très faci­le­ment en ce moment, vu la façon dont il joue. Peut‐être que dimanche, j’arriverai à lui compli­quer un peu la tâche. »
Intervieweur : « Vous l’avez déjà battu quatre fois. »
Zverev : « Oui mais j’ai perdu nos huit dernières confron­ta­tions (rires). C’est sans aucun doute le meilleur joueur du monde. Je vais simple­ment essayer de lui livrer un combat acharné. »

Rendez‐vous dimanche pour un quin­zième affron­te­ment entre Sinner et Zverev (9−4 en faveur de l’Italien pour l’instant).

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 22:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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