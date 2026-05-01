S’il y a bien une chose qu’on peut diffi­ci­le­ment repro­cher à Alexander Zverev, c’est sa constance.

Le numéro 3 mondial a parfai­te­ment tenu son rang ce vendredi en domi­nant la révé­la­tion belge Alexander Blockx (69e) pour se hisser en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–5).

L’Allemand y retrou­vera Jannik Sinner, qui reste sur huit victoires consé­cu­tives face à lui, notam­ment lors des quatre derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo).

📊 Pour la première fois depuis la créa­tion de l’ATP Tour (1990), deux joueurs vont s’af­fronter lors de 5 Masters 1000 consé­cu­tifs :

🇫🇷 Paris (1÷2) : Sinner 🇮🇹 b. Zverev 🇩🇪

🇺🇸 Indian Wells (1÷2) : Sinner 🇮🇹 b. Zverev 🇩🇪

🇺🇸 Miami (1÷2) : Sinner 🇮🇹 b. Zverev 🇩🇪

🇲🇨 Monte‐Carlo (1÷2)… pic.twitter.com/qjkMkRGoYR — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 1, 2026

Interrogé sur le court après sa victoire, Zverev s’est projeté sur ce nouveau duel face au numéro 1 mondial, actuel­le­ment sur une série impres­sion­nante de 22 succès d’affilée.

Intervieweur : « Sinner vise un cinquième titre consé­cutif en Masters 1000. Penses‐tu qu’il subira davan­tage de pres­sion pour remporter ce tournoi ? »

Zverev : « Je ne sais pas. Je ne pense pas, car quand on est numéro 1 mondial, on subit de la pres­sion chaque semaine. Je pense qu’il y est habitué. Il est plutôt détendu à ce sujet. Je pense qu’il profite simple­ment du tennis en ce moment. Je pense que le tennis lui vient très faci­le­ment en ce moment, vu la façon dont il joue. Peut‐être que dimanche, j’arriverai à lui compli­quer un peu la tâche. »

Intervieweur : « Vous l’avez déjà battu quatre fois. »

Zverev : « Oui mais j’ai perdu nos huit dernières confron­ta­tions (rires). C’est sans aucun doute le meilleur joueur du monde. Je vais simple­ment essayer de lui livrer un combat acharné. »

Zverev on facing Jannik Sinner next in the Madrid final :



“He’s going for 5 in a row. Do you think there will be more pres­sure on him to win this?”



Zverev : “I don’t know. I don’t think so because if you’re world #1 you have pres­sure every single week. I think he’s used to it.… pic.twitter.com/7vlLDPFC1h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2026

Rendez‐vous dimanche pour un quin­zième affron­te­ment entre Sinner et Zverev (9−4 en faveur de l’Italien pour l’instant).