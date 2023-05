Corrigé par Carlos Alcaraz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev a analysé sa défaite avec lucidité.

« Vous l’avez vu ce mardi, je suis encore loin de pouvoir gagner contre lui. Il fait tout mieux que moi en ce moment », a reconnu le fina­liste de l’an dernier dans des propos rapportés par Eurosport Allemagne.

Zverev a ensuite posté un message classe et fair‐play dans sa story Instagram.

« C’est un processus avec des hauts et des bas. Carlos Alcaraz est l’un des meilleurs joueurs du monde et il est à un niveau diffé­rent de moi en ce moment. Bien joué Carlos, et j’es­père te revoir bientôt dans un match plus compétitif. »

Alexander Zverev after today’s defeat, with some kind words towards Carlos Alcaraz



📸 IG stories pic.twitter.com/k41kg8d3Lt — Mario Boccardi (@marioboc17) May 2, 2023

A noter que l’Allemand quit­tera ce lundi le top 20 pour la première fois depuis six ans.