Alexandre Zverev a remporté cette nuit à 1H21 du matin sa 350ème victoire sur le circuit face à l’Espagnol Carballes Baena (6−7, 7–5, 6–0) après plus de 3H24 de jeu et une succes­sion de rallyes presque interminables.

L’Allemand a donc vrai­ment fait durer le « plaisir » car il était vrai­ment mal en point quand son adver­saire servait pour le match dans la deuxième manche.

Une fois le tie‐break dans la poche, Sascha a déroulé alors que le stade se vidait peu à peu.

Il faut dire qu’il faut être vrai­ment motivé pour rester aussi tard dans les gradins.

Encore une fois, cette fin tardive pose toujours la ques­tion de l’uti­lité de débuter une night session trop tard.

Après, heureu­se­ment, le nouveau format des Masters1000 mixte permet d’avoir un jour de repos ce qui pour le coup est une bonne nouvelle pour Zverev qui affron­tera le trico­lore Grenier en 8ème de finale.

On peut aussi souligné que la tactique rouleau compres­seur avec des échanges à rallonge de l’Allemand est un tennis peut‐être devenu un petit peu « has been » depuis qu’Alcaraz, Rune et Sinner proposent du punch et un jeu tourné vers l’avant.