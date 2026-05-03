Une nouvelle fois balayé par Jannik Sinner, ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev s’est senti obligé de s’excuser auprès du public lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
Il faut bien reconnaître que sa prestation, malgré le niveau de jeu étouffant affiché par le numéro 1 mondial, s’est révélée totalement insipide.
Zverev after losing to Sinner in Madrid final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 3, 2026
“First of all super sorry for the final. It was not my best day. But then of course congratulations to Jannik. Best player in the world by far at the moment. Really no chance for most of the people, for us at the moment against you.… pic.twitter.com/uPujsDkWMf
« Tout d’abord, je suis vraiment désolé pour la finale. Ce n’était pas mon meilleur jour. Mais bien sûr, félicitations à Jannik. C’est de loin le meilleur joueur du monde en ce moment. La plupart des joueurs n’ont vraiment aucune chance, et nous non plus pour l’instant face à toi. À ton équipe aussi : Vous faites un travail incroyable chaque semaine. Ce serait bien qu’une semaine, ou plutôt à Roland‐Garros, que vous fassiez une pause (sourire). »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 18:54