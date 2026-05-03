Accueil ATP ATP - Madrid

Zverev au public après sa lourde défaite contre Sinner en finale : « Je suis vrai­ment désolé, ce n’était pas mon jour »

Par
Thomas S
-
931

Une nouvelle fois balayé par Jannik Sinner, ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev s’est senti obligé de s’ex­cuser auprès du public lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Il faut bien recon­naître que sa pres­ta­tion, malgré le niveau de jeu étouf­fant affiché par le numéro 1 mondial, s’est révélée tota­le­ment insipide. 

« Tout d’abord, je suis vrai­ment désolé pour la finale. Ce n’était pas mon meilleur jour. Mais bien sûr, féli­ci­ta­tions à Jannik. C’est de loin le meilleur joueur du monde en ce moment. La plupart des joueurs n’ont vrai­ment aucune chance, et nous non plus pour l’ins­tant face à toi. À ton équipe aussi : Vous faites un travail incroyable chaque semaine. Ce serait bien qu’une semaine, ou plutôt à Roland‐Garros, que vous fassiez une pause (sourire). »

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 18:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥