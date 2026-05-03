Une nouvelle fois balayé par Jannik Sinner, ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev s’est senti obligé de s’ex­cuser auprès du public lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Il faut bien recon­naître que sa pres­ta­tion, malgré le niveau de jeu étouf­fant affiché par le numéro 1 mondial, s’est révélée tota­le­ment insipide.

Zverev after losing to Sinner in Madrid final



“First of all super sorry for the final. It was not my best day. But then of course congra­tu­la­tions to Jannik. Best player in the world by far at the moment. Really no chance for most of the people, for us at the moment against you.… pic.twitter.com/uPujsDkWMf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 3, 2026

« Tout d’abord, je suis vrai­ment désolé pour la finale. Ce n’était pas mon meilleur jour. Mais bien sûr, féli­ci­ta­tions à Jannik. C’est de loin le meilleur joueur du monde en ce moment. La plupart des joueurs n’ont vrai­ment aucune chance, et nous non plus pour l’ins­tant face à toi. À ton équipe aussi : Vous faites un travail incroyable chaque semaine. Ce serait bien qu’une semaine, ou plutôt à Roland‐Garros, que vous fassiez une pause (sourire). »