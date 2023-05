Alexander Zverev et Carlos Alcaraz se retrouvent à 16h ce mardi à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid. Si l’Allemand mène 3–1 aux confron­ta­tions en ayant notam­ment remporté la dernière à Roland‐Garros en 2022 en quarts de finale, l’Espagnol l’avait battu en finale dans la capi­tale espa­gnole l’année dernière (6−3, 6–1) après avoir sorti Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Cette fois, notre duel sera très diffé­rent parce que l’an passé Carlos était le nouveau venu et j’étais mieux classé que lui. Cette fois, je suis le gars qui revient de bles­sure et lui est le favori mais j’ai hâte d’y être. Ce sera un très bon test pour moi. Ce sera un bon moment parce que Carlos est très mature et que c’est un gent­leman sur le court, très fair‐play. Et à côté de cela, comme il amène beau­coup d’énergie sur le court, dans son jeu et dans le public, c’est aussi très fun de l’af­fronter », a déclaré Zverev dans des propos rapportés par L’Equipe.