En raison de l’al­ti­tude à Madrid (657 mètres), les condi­tions de jeu sont assez parti­cu­lières et ne plaisent pas forcé­ment à tout le monde. Alexander Zverev a exprimé son senti­ment en confé­rence de presse après sa victoire contre Roberto Bautista Agut au deuxième tour (6−2, 6–2).

« Il s’agit d’une surface vivante, qui change beau­coup en fonc­tion des condi­tions envi­ron­ne­men­tales. Le jeu est complè­te­ment diffé­rent s’il fait chaud que s’il fait froid et humide. Ce n’est pas pour rien qu’à Monte‐Carlo, je n’ai jamais dépassé les demi‐finales, alors qu’à Madrid et à Rome, je m’en sors bien. J’ai besoin qu’il fasse chaud pour que la balle rebon­disse beau­coup. De plus, à Madrid, l’al­ti­tude fait voler les balles plus vite et les fait beau­coup rebondir. Dans les trois stades de Madrid, on a l’im­pres­sion de jouer en salle. »