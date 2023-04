Vainqueur d’un match inter­mi­nable ce vendredi soir face au local Carballes Baena, Alexander Zverev, lors de son inter­view sur le court, a fait une décla­ra­tion d’amour à la Caja Magica, le court central de ce Masters 1000 de Madrid.

« C’était un match très impor­tant pour moi, surtout après les diffi­cultés rencon­trées dans les matchs en trois sets cette année. Je pense que c’est un ou deux points qui ont décidé du match et je suis évidem­ment très heureux de la façon dont il s’est déroulé. C’est mon court préféré sur toute la planète. Les derniers mois ont été très diffi­ciles pour moi, mais c’est incroya­ble­ment agréable de savoir que vous revenez à l’en­droit où vous savez que vous allez jouer le meilleur tennis possible », a déclaré l’Allemand qui a parti­cipé à trois finales dans la capi­tale espa­gnole pour deux titres remportés en 2018 et 2021.