Madrid réussit à Alexander Zverev. En quatre parti­ci­pa­tions, il a gagné deux fois le tournoi (en 2018 et 2021) et atteint deux fois les quarts de finale. Mercredi après sa victoire en trois sets contre Marin Cilic, le numéro 3 mondial a évoqué le fait de jouer sur ce court Manolo Santa où il a tant brillé.

« Cela aide d’être à nouveau sur ce court. C’est toujours génial d’avoir ces souve­nirs dans un coin de sa tête. Mais je dois avoir cette année en tête et je dois me concen­trer sur le fait de bien jouer et j’es­père pouvoir le faire cette semaine », a confié Zverev qui affron­tera Lorenzo Musetti ce jeudi en huitièmes de finale.