Alexander Zverev a donné un entre­tien à nos confrères du quoti­dien Marca. Il recon­nait volon­tiers qu’il est entrain de vivre une période difficile.

« C’est diffi­cile de jouer au tennis quand il se passe tant de choses autour de vous. J’espère que tout s’éclair­cira bientôt. Mes objec­tifs ne changent pas. Une fois que j’aurai retrouvé la tran­quillité d’es­prit dans ma vie, je pourrai jouer comme l’année dernière ou même mieux. La défaite à Munich a été très dure pour moi, je dois faire face à des situa­tions compli­quées en dehors du terrain et cela se voit dans les résul­tats. La figure de mon père sur le banc me manque. Il y a des choses les plus impor­tantes dans la vie que le tennis. J’ai hâte de voyager à nouveau avec moi bientôt . Je suis conscient que beau­coup de gens et les médias veulent juste me criti­quer. Plusieurs fois, j’ai reçu beau­coup de critiques pour des choses qui sont injustes »