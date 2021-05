Le Masters1000 de Madrid nous offre un choc de titans ce vendredi avec le duel entre Alexander Zverev et Rafael Nadal. Les deux cham­pions ont été impec­cables depuis le début de la semaine et c’est incon­tes­ta­ble­ment l’af­fiche de ces quarts de finale depuis qu’une partie du tableau est plus légère avec les élimi­na­tions hier de Tsitispas et Medvedev.

« Jouer Rafael Nadal sur terre‐battue est le plus grand défi actuel du tennis. J’ai gagné contre lui les deux dernières fois, mais c’était sur dur, et à l’in­té­rieur » précise l’Allemand. Et il fait bien car sur leurs trois confron­ta­tions sur terre‐battue, il n’a jamais pu l’emporter même si la dernière fois, Alexander avait pris un set à Rafa, c’était en 2018 à Rome.

Rafa part donc favori, mais vu le niveau proposé par l’Allemand et le fait que cette terre battue madri­lène est rapide, on peut assister à un vrai match. Le duel est programmé à 15h.