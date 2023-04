Après avoir passé sept mois loin des courts suite à sa terrible bles­sure à la cheville en demi‐finales de Roland‐Garros face à Rafael Nadal, Alexander Zverev, de retour depuis le début de la saison 2023, n’ar­rive toujours pas à retrouver le niveau qui faisait de lui l’un des tous meilleurs joueurs au monde.

En confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid, le fina­liste en titre a évoqué ses problèmes de constance.

« Certaines semaines, je me sens très proche de mon meilleur niveau et je pense que je peux à nouveau gagner un tournoi comme à Indian Wells, je pense que je peux surmonter le match contre Medvedev, que je peux atteindre la finale et jouer contre Alcaraz. À Monte‐Carlo, c’est la même chose. Et d’autres semaines, comme à Miami et Munich où je ne joue pas mon meilleur tennis. J’ai alors l’im­pres­sion d’être loin du compte. Pour moi, il s’agit de gagner ces matches main­te­nant. Gagner des matches diffi­ciles contre de grands adver­saires et après, on pourra dire que je suis vrai­ment de retour. Mais il faut abso­lu­ment gagner un ou deux de ces matches. »