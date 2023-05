Face à Grenier, Zverev a vrai­ment déroulé. A l’issue de sa victoire et avant d’af­fronter Alcaraz, l’Allemand a expliqué qu’il se sentais presque comme chez lui surtout quand il jour sur le central.

« J’ai bien joué aujourd’hui (NDLR : hier), c’est certain, mais je pense aussi que mon adver­saire était un peu nerveux. Je me sens bien ici, j’ai hâte d’être à la semaine prochaine. J’aime jouer à Madrid, à cette alti­tude, je crois que je n’ai perdu qu’un seul match au Manolo Santana durant toute ma carrière. C’est un endroit où j’aime revenir, qui me donne confiance, et je me réjouis de la longue semaine à venir »