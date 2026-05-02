Interrogé sur l’uti­li­sa­tion de l’IA, l’Allemand a évoqué avec sincé­rité le sujet lors de sa confé­rence de presse et c’est assez intéressant.

« Comme beau­coup d’autres joueurs, je consulte des statis­tiques avant les matchs. Malgré tout, le tennis reste avant tout un sport de ressenti. Contre Jannik, contre Carlos, ou contre les meilleurs joueurs du monde, chaque match est unique. Je le sais, ils le savent. On s’adapte constam­ment. On cherche toujours à prendre l’avan­tage. Alors oui, les statis­tiques sont utiles, bien sûr, mais je pense qu’ils savent que je les connais, et elles influencent forcé­ment ma stra­tégie. Donc, oui, c’est pareil pour moi. J’adapte ma stra­tégie en fonc­tion de leurs perfor­mances. Chaque joueur a ses forces et ses faiblesses. Je crois que les meilleurs finissent toujours par l’emporter. Ces derniers mois, c’était Jannik qui en était la preuve. Même avec l’IA, qui fournit de nombreuses statis­tiques à son sujet sans rien dévoiler de son style de jeu, je n’ar­rive pas à le battre. L’IA a ses limites. »