Interrogé sur l’utilisation de l’IA, l’Allemand a évoqué avec sincérité le sujet lors de sa conférence de presse et c’est assez intéressant.
« Comme beaucoup d’autres joueurs, je consulte des statistiques avant les matchs. Malgré tout, le tennis reste avant tout un sport de ressenti. Contre Jannik, contre Carlos, ou contre les meilleurs joueurs du monde, chaque match est unique. Je le sais, ils le savent. On s’adapte constamment. On cherche toujours à prendre l’avantage. Alors oui, les statistiques sont utiles, bien sûr, mais je pense qu’ils savent que je les connais, et elles influencent forcément ma stratégie. Donc, oui, c’est pareil pour moi. J’adapte ma stratégie en fonction de leurs performances. Chaque joueur a ses forces et ses faiblesses. Je crois que les meilleurs finissent toujours par l’emporter. Ces derniers mois, c’était Jannik qui en était la preuve. Même avec l’IA, qui fournit de nombreuses statistiques à son sujet sans rien dévoiler de son style de jeu, je n’arrive pas à le battre. L’IA a ses limites. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 11:11