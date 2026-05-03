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Zverev, ridi­cu­lisé par Sinner en finale : « Il est très fort, bien sûr. Mais pour être honnête, j’au­rais perdu contre n’importe qui aujourd’hui »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après avoir été surclassé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid ce dimanche, Alexander Zverev ne s’est trouvé aucune excuse.

Interrogé sur sa pres­ta­tion, l’Allemand, sèche­ment battu 6–1, 6–2, en moins d’une heure de jeu, a expliqué qu’il était tota­le­ment passé à côté de son match. Extraits. 

Question. Tu as tenté des choses. Tu es monté au filet. Ça n’a pas marché… tu as raté quelques volées. Penses‐tu qu’il soit possible de battre ce joueur aujourd’hui, en général ?
Alexander Zverev : Je veux dire… il est très fort, bien sûr. Mais pour être tout à fait honnête, je pense qu’aujourd’hui, j’aurais perdu contre n’importe qui. Je pense que j’ai joué un match de tennis épou­van­table aujourd’hui.

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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