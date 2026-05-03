De passage en confé­rence de presse après avoir été surclassé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid ce dimanche, Alexander Zverev ne s’est trouvé aucune excuse.

Interrogé sur sa pres­ta­tion, l’Allemand, sèche­ment battu 6–1, 6–2, en moins d’une heure de jeu, a expliqué qu’il était tota­le­ment passé à côté de son match. Extraits.

Question. Tu as tenté des choses. Tu es monté au filet. Ça n’a pas marché… tu as raté quelques volées. Penses‐tu qu’il soit possible de battre ce joueur aujourd’hui, en général ?

Alexander Zverev : Je veux dire… il est très fort, bien sûr. Mais pour être tout à fait honnête, je pense qu’aujourd’hui, j’aurais perdu contre n’importe qui. Je pense que j’ai joué un match de tennis épou­van­table aujourd’hui.