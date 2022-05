Tombeur de Stefanos Tsitsipas en demies, Alexander Zverev va affronter ce dimanche, en finale à Madrid, Carlos Alcaraz pour la troi­sième fois. Impressionné lors de leurs deux premiers duels, malgré ses deux victoires sans concéder de set, l’Allemand sait à quoi s’at­tendre avec le génie espagnol.

« Rien de ce qu’il a fait cette semaine ne me surprend car je savais à quel point il est bon. L’année dernière, après le match d’Acapulco, j’ai prédit qu’il serait dans le top 10 lorsque ce tournoi se joue­rait en 2023 et il m’a battu d’un an sur ce pari. Il n’y a pas grand‐chose à ajouter, c’est un joueur impres­sion­nant, à 19 ans il ressemble déjà à un grand homme, il n’y a pas de limites pour lui », a louangé le numéro 3 mondial qui pourra constater la progres­sion d’Alcaraz depuis le 30 octobre 2021, date de leur dernier face à face.