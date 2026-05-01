A l’issue de sa belle victoire en 1⁄4 de finale face à Flavio Cobolli, l’une des personnes qu’il apprécie le plus sur le tour, Alexander a évoqué le défi qui l’attend en demi‐finale face à la révélation du tournoi, le jeune belge Alexandra Blockx. C’est d’autant plus vrai qu’il n’a jamais rencontré le Belge.
📊 Alexander Zverev 🇩🇪 depuis 6 mois en Grand Chelem et en Masters 1000 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 30, 2026
🎾 Face à Sinner et Alcaraz
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➡️ 0 victoire, 5 défaites
🌍 Face au reste du circuit
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➡️ 23 victoires, 0 défaite pic.twitter.com/HXfrh4SUro
« Je suis très heureux du résultat, satisfait de ce que j’ai proposé sur le court et aussi de la mentalité que j’ai eue pendant le match. C’est une belle victoire, sans aucun doute. Les premiers jeux seront intéressants, comme toujours lorsque vous affrontez un nouveau joueur, c’est un mystère ce qui peut se passer. J’ai vu quelque chose pendant le tournoi, il est évident qu’il joue très bien, c’est un excellent joueur qui a tendance à être très agressif sur le court. Je m’attends à un match très serré, ce sera excitant »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 09:14