Accueil ATP ATP - Madrid

Zverev encore demi‐finaliste se relaxe au sujet de Blockx : « J’ai vu quelque chose pendant le tournoi, il est évident qu’il joue très bien, ce sera excitant »

Par
Jean Muller
-
274

A l’issue de sa belle victoire en 14 de finale face à Flavio Cobolli, l’une des personnes qu’il apprécie le plus sur le tour, Alexander a évoqué le défi qui l’at­tend en demi‐finale face à la révé­la­tion du tournoi, le jeune belge Alexandra Blockx. C’est d’au­tant plus vrai qu’il n’a jamais rencontré le Belge.

« Je suis très heureux du résultat, satis­fait de ce que j’ai proposé sur le court et aussi de la menta­lité que j’ai eue pendant le match. C’est une belle victoire, sans aucun doute. Les premiers jeux seront inté­res­sants, comme toujours lorsque vous affrontez un nouveau joueur, c’est un mystère ce qui peut se passer. J’ai vu quelque chose pendant le tournoi, il est évident qu’il joue très bien, c’est un excellent joueur qui a tendance à être très agressif sur le court. Je m’at­tends à un match très serré, ce sera excitant » 

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 09:14

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥