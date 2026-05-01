A l’issue de sa belle victoire en 1⁄ 4 de finale face à Flavio Cobolli, l’une des personnes qu’il apprécie le plus sur le tour, Alexander a évoqué le défi qui l’at­tend en demi‐finale face à la révé­la­tion du tournoi, le jeune belge Alexandra Blockx. C’est d’au­tant plus vrai qu’il n’a jamais rencontré le Belge.

📊 Alexander Zverev 🇩🇪 depuis 6 mois en Grand Chelem et en Masters 1000 :



🎾 Face à Sinner et Alcaraz

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➡️ 0 victoire, 5 défaites



🌍 Face au reste du circuit

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➡️ 23 victoires, 0 défaite pic.twitter.com/HXfrh4SUro — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 30, 2026

« Je suis très heureux du résultat, satis­fait de ce que j’ai proposé sur le court et aussi de la menta­lité que j’ai eue pendant le match. C’est une belle victoire, sans aucun doute. Les premiers jeux seront inté­res­sants, comme toujours lorsque vous affrontez un nouveau joueur, c’est un mystère ce qui peut se passer. J’ai vu quelque chose pendant le tournoi, il est évident qu’il joue très bien, c’est un excellent joueur qui a tendance à être très agressif sur le court. Je m’at­tends à un match très serré, ce sera excitant »