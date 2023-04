Très facile vain­queur du Français Hugo Grenier, ce dimanche au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev, qui affron­tera le vain­queur du choc du jour entre Carlos Alcaraz et Grigor Dimitrov, est revenu lors de son inter­view sur le court sur un possible affron­te­ment face au local et tenant du titre.

« Face à Carlos, je pense que c’est un match que tout le monde attend avec impa­tience. Nous avons joué la finale ici l’année dernière. Nous avons eu un match énorme à Roland‐Garros avant que je ne me blesse contre Rafa (Nadal). Peu importe contre qui ce sera. Ce sera difficile. »