Alexander Zverev est grand ! En devant le 26e joueur à battre Rafael Nadal sur terre battue (6–4, 6–4), à Madrid, le joueur alle­mand a véri­ta­ble­ment accompli un petit exploit. En confé­rence de presse d’après match, il avait presque du mal à réaliser.

« Je pense que peut‐être que la balle de coup droit ratée par Rafa, à 4–3, a un peu changé la dyna­mique. J’ai un peu augmenté mon agres­si­vité point par point et après cela, je me suis senti bien sur le court. Certainement l’une des plus grandes victoires de ma carrière jusqu’à présent, en parti­cu­lier sur terre battue contre Rafa, c’est la chose la plus diffi­cile à faire dans notre sport. Le battre chez lui, en Espagne, est incroyable, mais le tournoi n’est pas encore terminé et j’ai hâte de jouer Dominic qui est un autre grand joueur sur terre battue. »