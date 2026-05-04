Surclassé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1), Alexander Zverev a concédé une neuvième défaite de suite face à l’Italien. Pourtant, en conférence de presse, le numéro 3 mondial s’est mis au même niveau que Carlos Alcaraz dans la hiérarchie actuelle du circuit.
« Je pense qu’il y a actuellement un écart considérable entre Sinner et tous les autres. C’est assez simple, et je pense aussi qu’il y a un écart considérable entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Novak, et tous les autres. Je pense qu’il y a deux niveaux distincts en ce moment. Il est difficile de dire qu’il n’y a pas de différence entre Sinner et tous les autres alors qu’il n’a pas perdu un seul match en Masters 1000 depuis Shanghai. Il n’a pas perdu un match depuis près de neuf mois en Masters 1000 (dernière défaite le 5 octobre à Shanghai, sur abandon contre Tallon Griekspoor au troisième tour). Je pense qu’il faut admettre qu’il y a une différence entre lui et tous les autres. »
Publié le lundi 4 mai 2026 à 13:21