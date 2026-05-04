Surclassé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1), Alexander Zverev a concédé une neuvième défaite de suite face à l’Italien. Pourtant, en confé­rence de presse, le numéro 3 mondial s’est mis au même niveau que Carlos Alcaraz dans la hiérar­chie actuelle du circuit.

« Je pense qu’il y a actuel­le­ment un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres. C’est assez simple, et je pense aussi qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Novak, et tous les autres. Je pense qu’il y a deux niveaux distincts en ce moment. Il est diffi­cile de dire qu’il n’y a pas de diffé­rence entre Sinner et tous les autres alors qu’il n’a pas perdu un seul match en Masters 1000 depuis Shanghai. Il n’a pas perdu un match depuis près de neuf mois en Masters 1000 (dernière défaite le 5 octobre à Shanghai, sur abandon contre Tallon Griekspoor au troi­sième tour). Je pense qu’il faut admettre qu’il y a une diffé­rence entre lui et tous les autres. »