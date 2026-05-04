Accueil ATP ATP - Madrid

Zverev va choquer : « Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste »

Par
Baptiste Mulatier
-
1139

Surclassé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1), Alexander Zverev a concédé une neuvième défaite de suite face à l’Italien. Pourtant, en confé­rence de presse, le numéro 3 mondial s’est mis au même niveau que Carlos Alcaraz dans la hiérar­chie actuelle du circuit. 

« Je pense qu’il y a actuel­le­ment un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres. C’est assez simple, et je pense aussi qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Novak, et tous les autres. Je pense qu’il y a deux niveaux distincts en ce moment. Il est diffi­cile de dire qu’il n’y a pas de diffé­rence entre Sinner et tous les autres alors qu’il n’a pas perdu un seul match en Masters 1000 depuis Shanghai. Il n’a pas perdu un match depuis près de neuf mois en Masters 1000 (dernière défaite le 5 octobre à Shanghai, sur abandon contre Tallon Griekspoor au troi­sième tour). Je pense qu’il faut admettre qu’il y a une diffé­rence entre lui et tous les autres. »

Publié le lundi 4 mai 2026 à 13:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥