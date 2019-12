Organisé à la place de l’ATP 250 d’Antalya, le tournoi de Majorque pourra compter sur la présence de Feliciano Lopez et Fernando Verdasco pour sa première édition en 2020 (semaine du 21 juin). Les deux joueurs espagnols peaufineront leur préparation sur gazon avant Wimbledon.

Feliciano Lopez and Fernando Verdasco are confirmed for ATP250 Mallorca Championships – first ATP grass court tournament in Spain.

— Michal Samulski (@MichalSamulski) December 20, 2019