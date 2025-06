Tombeur d’Alex Michelsen en deux sets (6−4, 7–6), Corentin Moutet va vivre à Majorque la deuxième finale de sa carrière, cinq ans et demi après celle perdue à Doha contre Andrey Rublev.

Avant d’af­fronter Tallon Griekspoor ce samedi, le Français de 26 ans, 83e mondial, a évoqué sa progres­sion au micro de L’Equipe.

« J’augmente mon niveau de jeu tous les jours, je me sens bien dans mon corps. Il faut essayer d’ho­norer tout le travail qu’on fait en équipe pour offrir ce premier titre. C’était un but de retrouver une finale. Depuis cinq ans, je suis passé par beau­coup d’états. Après le Covid, j’ai beau­coup lutté contre les bles­sures. C’était frus­trant. Mentalement ce n’était pas simple de passer tout ce temps à faire des soins. Mais mon équipe et mes proches ont toujours cru en moi. Je me souviens d’un match contre Griekspoor (son adver­saire en finale). J’étais malade mais j’étais allé sur le court quand même et il m’avait détruit… J’espère que ce sera diffé­rent en finale. »