Battu par un excellent Tallon Griekspoor en finale de l’ATP 250 de Majorque ce samedi (7−5, 7–6), Corentin Moutet, toujours à la recherche de son premier titre sur le circuit prin­cipal, n’a pas pu retenir ses larmes lors d’un discours émou­vant pendant la remise des prix.

🥹 L’émotion de Corentin Moutet lors de son discours après sa défaite en finale du tournoi de Majorque #HomeOfTennis pic.twitter.com/qdPrvFChM4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 28, 2025

« Je veux remer­cier mon équipe ici et à la maison aussi. On a commencé en décembre et on bosse très dur tous les jours. On essaye de repousser les limites, on fait un travail incroyable, doulou­reux parfois, mais je donne mon maximum pour affronter les meilleurs du monde. C’est mon rêve depuis que j’ai commencé le tennis. Donc je travaille très dur pour atteindre mes rêves. Je suis chan­ceux d’avoir des gens bien autour de moi pour m’aider au quoti­dien… Putain, je n’aime pas pleurer. Désolé, c’est un peu long mais c’est impor­tant pour moi de dire ces choses. Habituellement, on se concentre sur les joueurs. On est incroyables quand on gagne, on est super mauvais quand on perd, mais le plus impor­tant est le parcours. »