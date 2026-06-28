La vie de Davidovich Fokina sur le circuit n’est pas vraiment un long fleuve tranquille.
Il a vécu beaucoup de situations épiques et sa série de 6 défaites en finale sur le circuit était assez pesante alors même que c’était une anomalie qu’un joueur de ce talent n’ait jamais soulevé un trophée.
C’est maintenant chose faite avec sa victoire Mallorca sur gazon.
D’ailleurs on aurait pu s’attendre à une célébration plus grandiose mais Alejandro a préféré rester sobre.
« J’avais accumulé beaucoup de colère et je suis heureux d’avoir brisé cette barrière. J’ai énormément appris de toutes ces finales. Peut‐être aujourd’hui ai‐je mieux su gérer les moments clés grâce à tout ce que j’ai vécu. « Aujourd’hui, je savais que ce titre devait être le mien. En Espagne, jouant à domicile, je sentais que je ne pouvais pas laisser passer une autre opportunité ».
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 11:45