La vie de Davidovich Fokina sur le circuit n’est pas vrai­ment un long fleuve tranquille.

Il a vécu beau­coup de situa­tions épiques et sa série de 6 défaites en finale sur le circuit était assez pesante alors même que c’était une anomalie qu’un joueur de ce talent n’ait jamais soulevé un trophée.

C’est main­te­nant chose faite avec sa victoire Mallorca sur gazon.

D’ailleurs on aurait pu s’at­tendre à une célé­bra­tion plus gran­diose mais Alejandro a préféré rester sobre.

« J’avais accu­mulé beau­coup de colère et je suis heureux d’avoir brisé cette barrière. J’ai énor­mé­ment appris de toutes ces finales. Peut‐être aujourd’hui ai‐je mieux su gérer les moments clés grâce à tout ce que j’ai vécu. « Aujourd’hui, je savais que ce titre devait être le mien. En Espagne, jouant à domi­cile, je sentais que je ne pouvais pas laisser passer une autre opportunité ».

