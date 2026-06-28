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Davidovich Fokina : « J’avais accu­mulé beau­coup de colère et je suis heureux d’avoir brisé cette barrière »

Par
Laurent Trupiano
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La vie de Davidovich Fokina sur le circuit n’est pas vrai­ment un long fleuve tranquille. 

Il a vécu beau­coup de situa­tions épiques et sa série de 6 défaites en finale sur le circuit était assez pesante alors même que c’était une anomalie qu’un joueur de ce talent n’ait jamais soulevé un trophée. 

C’est main­te­nant chose faite avec sa victoire Mallorca sur gazon. 

D’ailleurs on aurait pu s’at­tendre à une célé­bra­tion plus gran­diose mais Alejandro a préféré rester sobre.

« J’avais accu­mulé beau­coup de colère et je suis heureux d’avoir brisé cette barrière. J’ai énor­mé­ment appris de toutes ces finales. Peut‐être aujourd’hui ai‐je mieux su gérer les moments clés grâce à tout ce que j’ai vécu. « Aujourd’hui, je savais que ce titre devait être le mien. En Espagne, jouant à domi­cile, je sentais que je ne pouvais pas laisser passer une autre opportunité ».

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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