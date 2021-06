Lors de son discours après avoir soulevé le trophée à Roland‐Garros, Novak Djokovic a insisté sur deux points précis, le soutien de son team mais aussi celui de sa famille. Selon le Serbe sans elle, il ne serait rien et c’est ce qui le motive le plus.

Logique donc qu’il se soit aligné en double à Majorque car le but était bien de joindre l’utile à l’agréable, de pouvoir notam­ment passer du temps avec son fils avant de partir dans la bulle draco­nienne de Wimbledon.

C’est d’ailleurs ce qu’il a confirmé hier en confé­rence de presse après avoir gagné en double : « L’une des raisons prin­ci­pales pour laquelle je suis venu ici c’était pour pouvoir prendre du bon temps notam­ment avec mes proches, ma famille, mon fils. C’est pour cela que je remercie l’or­ga­ni­sa­tion de m’avoir accueilli avec autant de gentillesse. A Londres, on va être dans une bulle et on ne pourra pas faire grand chose, donc c’est très impor­tant de profiter de notre liberté ici, d’emmaganiser une bonne énergie »