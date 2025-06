Il est rare de voir Félix Auger‐Aliassime s’ex­primer autant sur un court de tennis.

Quelques jours après avoir fait sortir du stade des spec­ta­teurs fran­çais qui le chahu­taient, le Canadien s’en est pris ce vendredi aux ramas­seurs de balle, pas assez réac­tifs à son goût.

« Il faut trois rebonds avant que la balle n’ar­rive jusqu’à moi », a notam­ment lancé l’ac­tuel 27e mondial, visi­ble­ment remonté, à l’ar­bitre de chaise.

Felix tells the umpire that the ball­kids need to throw the ball harder, « it’s 3 bounces before it gets to me ». pic.twitter.com/7B3YTkUkIy