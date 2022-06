Pas convaincu par son début de saison sur gazon (deux victoires pour deux défaites contre Andy Murray et Nick Kyrgios, à Stuttgart et à Halle), juste après un Roland‐Garros déce­vant, Stefanos Tsitsipas avait pris la déci­sion au dernier moment de jouer le tournoi de Majorque cette semaine.

Il a fait le bon choix puis­qu’il remporte sur les terres de Rafael Nadal son 9e titre en carrière et surtout son premier sur gazon, grâce à sa victoire ce dimanche sur Roberto Bautista Agut : 6–4, 3–6, 7–6(2), en 2h33 de jeu. Il a certes tremblé au moment de servir pour conclure à 5–4, mais il a fina­le­ment démontré sa force mentale pour aller cher­cher le match et le tournoi, quelques minutes plus tard au tie‐break.

Le numéro 6 mondial a fait le plein de confiance avant d’avancer à Wimbledon dans une partie de tableau diffi­cile en compa­gnie de Matteo Berrettini, Rafael Nadal et Felix Auger‐Aliassime, mais aussi de Nick Kyrgios qu’il pour­rait retrouver au 3e tour.