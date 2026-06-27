Après cinq finales perdues sur le circuit prin­cipal, Alejandro Davidovich Fokina peut souf­fler un grand coup.

Tombeur de l’Américain Ethan Quinn (63e mondial) en finale de l’ATP 250 de Majorque (7–6[4], 6–3), l’Espagnol remporte à 27 ans le premier titre de sa carrière. Un vrai soulagement.

📊 Le plus grand nombre de finales dispu­tées sur le circuit prin­cipal pour remporter son premier titre ATP (1990−2026) :

🇫🇷 Cédric Pioline : 10 finales

🇨🇦 Felix Auger‐Aliassime : 9 finales

🇧🇪 Xavier Malisse : 7 finales

🇫🇷 Adrian Mannarino : 7 finales

🇮🇹 Andrea Gaudenzi : 6… pic.twitter.com/4FFV3V1QOM — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 27, 2026

« C’est génial de gagner ce premier titre après cinq finales perdues. Ça a été une dure bataille, il vrai­ment bien joué. J’ai été un petit peu meilleur dans le tie‐break, ça s’est joué à pas grand chose. Je me suis poussé. Je me disais : ‘c’est ma finale, mon titre’, ici en Espagne, à la maison. Je pense que le public m’a beau­coup aidé. Ce titre est dédié à 100% au public espa­gnol. J’avais peut‐être un peu plus d’ex­pé­rience dans ce type de situa­tion. Tout peut se passer sur gazon… Je ne suis pas sûr de pouvoir encore parler, je suis vrai­ment fatigué », a déclaré le 25e joueur mondial au micro de l’ATP quelques minutes après sa victoire.