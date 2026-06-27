Après cinq finales perdues sur le circuit principal, Alejandro Davidovich Fokina peut souffler un grand coup.
Tombeur de l’Américain Ethan Quinn (63e mondial) en finale de l’ATP 250 de Majorque (7–6[4], 6–3), l’Espagnol remporte à 27 ans le premier titre de sa carrière. Un vrai soulagement.
📊 Le plus grand nombre de finales disputées sur le circuit principal pour remporter son premier titre ATP (1990−2026) :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 27, 2026
🇫🇷 Cédric Pioline : 10 finales
🇨🇦 Felix Auger‐Aliassime : 9 finales
🇧🇪 Xavier Malisse : 7 finales
🇫🇷 Adrian Mannarino : 7 finales
🇮🇹 Andrea Gaudenzi : 6… pic.twitter.com/4FFV3V1QOM
« C’est génial de gagner ce premier titre après cinq finales perdues. Ça a été une dure bataille, il vraiment bien joué. J’ai été un petit peu meilleur dans le tie‐break, ça s’est joué à pas grand chose. Je me suis poussé. Je me disais : ‘c’est ma finale, mon titre’, ici en Espagne, à la maison. Je pense que le public m’a beaucoup aidé. Ce titre est dédié à 100% au public espagnol. J’avais peut‐être un peu plus d’expérience dans ce type de situation. Tout peut se passer sur gazon… Je ne suis pas sûr de pouvoir encore parler, je suis vraiment fatigué », a déclaré le 25e joueur mondial au micro de l’ATP quelques minutes après sa victoire.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 17:12