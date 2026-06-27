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La déli­vrance pour Davidovich Fokina : « Je ne suis pas sûr de pouvoir encore parler, je suis vrai­ment fatigué »

Par
Baptiste Mulatier
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Après cinq finales perdues sur le circuit prin­cipal, Alejandro Davidovich Fokina peut souf­fler un grand coup. 

Tombeur de l’Américain Ethan Quinn (63e mondial) en finale de l’ATP 250 de Majorque (7–6[4], 6–3), l’Espagnol remporte à 27 ans le premier titre de sa carrière. Un vrai soulagement. 

« C’est génial de gagner ce premier titre après cinq finales perdues. Ça a été une dure bataille, il vrai­ment bien joué. J’ai été un petit peu meilleur dans le tie‐break, ça s’est joué à pas grand chose. Je me suis poussé. Je me disais : ‘c’est ma finale, mon titre’, ici en Espagne, à la maison. Je pense que le public m’a beau­coup aidé. Ce titre est dédié à 100% au public espa­gnol. J’avais peut‐être un peu plus d’ex­pé­rience dans ce type de situa­tion. Tout peut se passer sur gazon… Je ne suis pas sûr de pouvoir encore parler, je suis vrai­ment fatigué », a déclaré le 25e joueur mondial au micro de l’ATP quelques minutes après sa victoire. 

Publié le samedi 27 juin 2026 à 17:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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