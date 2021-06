Diego Schwartzman et Toni Nadal se connaissent bien. Et pour­tant. L’oncle de Rafael Nadal met de côté les senti­ments lors­qu’il s’agit de son poste de direc­teur tournoi. Pour la première édition chez les hommes de son tournoi sur gazon à Majorque (du 20 au 26 juin), Toni n’a pas offert de wild‐card à l’Argentin. Daniil Medvedev et Roberto Bautista Agut en ont reçues. Diego Schwartzman a affiché sa déception.

« Malheureusement, ils ne m’ont pas donné l’in­vi­ta­tion, donc ce sera une semaine d’en­traî­ne­ment. Je ne suis pas content. Pendant la saison sur terre battue, j’es­pé­rais gagner plus de matchs. Heureusement, j’ai mieux terminé à Roland Garros », a‑t‐il déclaré.

À Wimbledon, le dernier quart de fina­liste de Roland‐Garros n’a jamais fait mieux qu’un 16e de finale.