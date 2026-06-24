Classé 88e mondial cette semaine, Stefanos Tsitsipas continue de traverser une période parti­cu­liè­re­ment compliquée.

Engagé à Majorque pour son unique tournoi de prépa­ra­tion sur gazon avant Wimbledon (du 30 juin au 13 juillet), le Grec a été éliminé dès son entrée en lice par le Péruvien Ignacio Buse en deux sets (7−6, 6–3).

L’ancien numéro 3 mondial s’est égale­ment illustré par un coup de colère lors de la rencontre. Mécontent de l’état d’une balle restée en jeu, il a inter­rompu le match pour contester la déci­sion de l’arbitre.

« Comment ça, le point est valable ? Cette balle est injouable ! C’est impos­sible de jouer avec cette balle. Au moins, si on joue le point, rejouons‐le ! On dirait une balle de soft­ball. Il n’y a aucune chance que ce soit jouable. Aucune chance. Regardez ça. Appelez‐moi le… (super­vi­seur), je vais lui montrer la balle. Il n’y a aucune chance », a pesté Tsitsipas auprès de l’ar­bitre dans des propos relayés par Tennis365.

Inconforme con las pelotas🙃



Así fue el reclamo de Stefanos Tsitsipas🇬🇷 por el mal estados e las pelotas en Mallorca#MallorcaChampionships pic.twitter.com/jq74vuFLVS — Iván Aguilar (@ivabianconero) June 23, 2026

Entre résul­tats déce­vants et frus­tra­tion gran­dis­sante, rien ne semble sourire à Tsitsipas…