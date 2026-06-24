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L’énorme coup de gueule de Tsitsipas avant sa nouvelle défaite : « Appelez‐le, je vais lui montrer ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Classé 88e mondial cette semaine, Stefanos Tsitsipas continue de traverser une période parti­cu­liè­re­ment compliquée.

Engagé à Majorque pour son unique tournoi de prépa­ra­tion sur gazon avant Wimbledon (du 30 juin au 13 juillet), le Grec a été éliminé dès son entrée en lice par le Péruvien Ignacio Buse en deux sets (7−6, 6–3).

L’ancien numéro 3 mondial s’est égale­ment illustré par un coup de colère lors de la rencontre. Mécontent de l’état d’une balle restée en jeu, il a inter­rompu le match pour contester la déci­sion de l’arbitre.

« Comment ça, le point est valable ? Cette balle est injouable ! C’est impos­sible de jouer avec cette balle. Au moins, si on joue le point, rejouons‐le ! On dirait une balle de soft­ball. Il n’y a aucune chance que ce soit jouable. Aucune chance. Regardez ça. Appelez‐moi le… (super­vi­seur), je vais lui montrer la balle. Il n’y a aucune chance », a pesté Tsitsipas auprès de l’ar­bitre dans des propos relayés par Tennis365.

Entre résul­tats déce­vants et frus­tra­tion gran­dis­sante, rien ne semble sourire à Tsitsipas…

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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