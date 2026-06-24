Classé 88e mondial cette semaine, Stefanos Tsitsipas continue de traverser une période particulièrement compliquée.
Engagé à Majorque pour son unique tournoi de préparation sur gazon avant Wimbledon (du 30 juin au 13 juillet), le Grec a été éliminé dès son entrée en lice par le Péruvien Ignacio Buse en deux sets (7−6, 6–3).
L’ancien numéro 3 mondial s’est également illustré par un coup de colère lors de la rencontre. Mécontent de l’état d’une balle restée en jeu, il a interrompu le match pour contester la décision de l’arbitre.
« Comment ça, le point est valable ? Cette balle est injouable ! C’est impossible de jouer avec cette balle. Au moins, si on joue le point, rejouons‐le ! On dirait une balle de softball. Il n’y a aucune chance que ce soit jouable. Aucune chance. Regardez ça. Appelez‐moi le… (superviseur), je vais lui montrer la balle. Il n’y a aucune chance », a pesté Tsitsipas auprès de l’arbitre dans des propos relayés par Tennis365.
Inconforme con las pelotas🙃— Iván Aguilar (@ivabianconero) June 23, 2026
Así fue el reclamo de Stefanos Tsitsipas🇬🇷 por el mal estados e las pelotas en Mallorca#MallorcaChampionships pic.twitter.com/jq74vuFLVS
Entre résultats décevants et frustration grandissante, rien ne semble sourire à Tsitsipas…
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 10:59