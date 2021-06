Novak Djokovic avait fait le choix de jouer le tournoi de Belgrade, qu’il avait remporté, avant Roland‐Garros. La semaine précé­dant Wimbledon, le numéro 1 mondial a cette fois décidé de jouer en double à Majorque ! Et le choix de son parte­naire est assez surpre­nant. Il sera associé à l’Espagnol Carlos Gomez‐Herrera. Âgé de 31 ans, il occupe actuel­le­ment la 359e place mondiale, et son meilleur clas­se­ment est 268e. Il n’a disputé qu’une finale en Challenger. En double, il est actuel­le­ment 253e mondial et n’a jamais fait mieux. Il a fait 2 finales en Challenger dont une gagnée. L’expérimenté espa­gnol n’en a pas connu sur gazon, même sur le circuit ITF.

Carlos Gomez‐Herrera a surtout plusieurs fois été associé avec Marko Djokovic, le petit frère de Novak. Il est aussi ami avec Novak Djokovic depuis environ dix ans. Ils s’étaient rencon­trés à Madrid, et ont même déjà joué ensemble en 2014, à Dubaï. Ils avaient perdu.

Novak Djokovic et Carlos Gomez‐Herrera affron­te­ront la paire Brkic – Cacic au 1er tour lundi.