Les semaines passent et se ressemblent terriblement pour Stefanos Tsitsipas.
Classé 88e joueur mondial cette semaine, le Grec faisait ses débuts sur gazon, ce mardi, à l’occasion de l’ATP 250 de Majorque, tournoi sur lequel il s’est imposé en 2022.
Mais cette période de victoires et de trophées est bel et bien révolue pour le double finaliste en Grand Chelem, qui s’est incliné dès le premier tour face au novice et terrien, Igniacio Buse, bien que le Péruvien réalise une excellente saison.
Battu 7–6(4), 6–3, en 1h50 de jeu, Tsitsipas va donc arriver sur le gazon londonien sans aucune confiance et surtout avec un niveau de jeu toujours aussi inquiétant.
Le seul point positif est qu’il n’a quasiment aucun point à défendre d’ici la fin de saison étant donné qu’il n’avait gagné que deux petits matchs en 2025 entre Wimbledon et l’US Open avant de déclarer forfait jusqu’à la fin de l’année. Faut‐il encore gagner des matchs…
Publié le mardi 23 juin 2026 à 18:48