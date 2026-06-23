Les semaines passent et se ressemblent terri­ble­ment pour Stefanos Tsitsipas.

Classé 88e joueur mondial cette semaine, le Grec faisait ses débuts sur gazon, ce mardi, à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Majorque, tournoi sur lequel il s’est imposé en 2022.

Mais cette période de victoires et de trophées est bel et bien révolue pour le double fina­liste en Grand Chelem, qui s’est incliné dès le premier tour face au novice et terrien, Igniacio Buse, bien que le Péruvien réalise une excel­lente saison.

Battu 7–6(4), 6–3, en 1h50 de jeu, Tsitsipas va donc arriver sur le gazon londo­nien sans aucune confiance et surtout avec un niveau de jeu toujours aussi inquiétant.

Le seul point positif est qu’il n’a quasi­ment aucun point à défendre d’ici la fin de saison étant donné qu’il n’avait gagné que deux petits matchs en 2025 entre Wimbledon et l’US Open avant de déclarer forfait jusqu’à la fin de l’année. Faut‐il encore gagner des matchs…